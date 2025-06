rachel brosnahan protagonista della stagione 2 del thriller crime di apple tv

Preparati a un nuovo capitolo di suspense e intrighi con la seconda stagione di "Presumed Innocent" su Apple TV+. Tra le novità , spicca l'ingresso di Rachel Brosnahan, la brillante protagonista di "The Marvelous Mrs. Maisel", pronta a catturare il pubblico con una performance ancora più avvincente. La serie promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso: scopriamo insieme cosa ci riserva questa attesa, tra misteri e colpi di scena sorprendenti.

annuncio del cast e anticipazioni sulla seconda stagione di "Presumed Innocent". In un contesto televisivo in continua evoluzione, l'attenzione si concentra sulla produzione della serie crime thriller Presumed Innocent, che sta per inaugurare la sua seconda stagione. La novità più rilevante riguarda la partecipazione di una protagonista di grande calibro, Rachel Brosnahan, nota per aver interpretato Miriam Maisel nella fortunata serie The Marvelous Mrs. Maisel. Questa attrice, vincitrice di premi Emmy, sarà il volto principale della nuova stagione, rafforzando così l'interesse del pubblico e degli addetti ai lavori.