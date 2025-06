Race for the cure 2025 | Asl Brindisi dona pacchi di pasta e farina alla Casa di Zaccheo

appassionate volontarie, unite dall’obiettivo di sostenere la lotta contro il cancro al seno. Quest’anno, la ASL Brindisi ha deciso di fare ancora di più, donando pacchi di pasta e farina alla Casa di Zaccheo, simbolo di speranza e rinascita. Un gesto semplice ma potente, che testimonia l’impegno concreto della comunità nel promuovere cura, solidarietà e vicinanza a chi combatte ogni giorno questa battaglia.

BRINDISI - Anche quest’anno la Asl Brindisi ha partecipato con entusiasmo alla Race for the Cure 2025, portando a casa non solo un’importante vittoria, ma soprattutto un carico di emozioni, solidarietà e condivisione. La squadra era composta da dipendenti della Asl Brindisi e da straordinarie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Race for the cure 2025": Asl Brindisi dona pacchi di pasta e farina alla Casa di Zaccheo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Race for the cure 2025: Asl Brindisi dona pacchi di pasta e farina alla Casa di Zaccheo; Oggi la ASL Brindisi ha corso con il cuore alla Race for the Cure di Bari; Asl e Amministrazione comunale corrono insieme contro il cancro al seno.

Brindisi, incendio in casa nella notte: una donna salvata dai vigili del fuoco - Una donna di 45 anni è rimasta ferita in maniera lieve: i caschi rossi l'hanno salvata dall'incendio della sua abitazione e affidata alle cure ...

Una squadra unita per la prevenzione: Asl Brindisi, istituzioni e associazioni insieme alla Race for the Cure di Bari - Anche quest’anno la Race for the Cure di Bari, ha rappresentato molto più di una manifestazione ...

Insieme per sconfiggere il tumore al seno: Brindisi protagonista alla Race for the Cure di Bari - Si è svolta ieri a Bari la manifestazione RACE FOR THE CURE, l’evento simbolo della Komen Italia e ...