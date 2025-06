Raccontare il mare torna il festival 2025 di Fondazione Acqua dell’Elba

Raccontare il mare, l’anima pulsante del Mediterraneo e della sua gente, torna protagonista nel Festival ’Seif-Isola d’Elba 2025’. Organizzato dalla Fondazione Acqua dell’Elba, questa edizione si presenta con una veste innovativa, coinvolgendo per la prima volta l’intera isola. Dal 27 al 29 giugno, tre Comuni ospiteranno eventi serali emozionanti: un viaggio tra cultura, tradizione e mare che unisce le comunità e celebra il cuore pulsante di questa meravigliosa terra.

Raccontare il mare, l’anima del Mediterraneo e la sua gente. E’ con questo fil rouge che torna il festival ‘Seif-Isola d’Elba 2025’, la kermesse organizzata dalla Fondazione Acqua dell’Elba che quest’anno porta con sé una veste nuova. In programma dal 27 al 29 giugno, si muoverà infatti per la prima volta coinvolgendo tutta l’Isola, con gli eventi serali ospitati da tre Comuni: l’apertura a Capoliveri, passando per Portoferraio, fino alla chiusura a Marciana Marina. Il cuore di questa edizione di Seif-Sea essence international festival è rappresentato dalle ‘Comunità Mediterranee’. “La manifestazione vuole raccontare – spiega Fabio Murzi, presidente della Fondazione Acqua dell’Elba – la straordinarietà e l’unicità di tutte le comunità che abitano il Mediterraneo, valorizzando i legami, gli scambi e le importanti relazioni economiche, ambientali, sociali e culturali che trovano la loro centralità nel mare “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Raccontare il mare, torna il festival 2025 di Fondazione Acqua dell’Elba

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tra sostenibilità, arte e cultura: all’isola d’Elba torna Seif; “Messaggeri del Mare” per la terza volta al Premio Award; “The Slow Rhythm of Beauty”: concorso fotografico internazionale per raccontare l’Elba con occhi nuovi.

Raccontare il mare, torna il festival 2025 di Fondazione Acqua dell’Elba - Raccontare il mare, l'anima del Mediterraneo e la sua gente.

Tra sostenibilità, arte e cultura: all’isola d’Elba torna Seif - (askanews) – Una nuova veste “diffusa” che coinvolge e abbraccia tutti i sette comuni dell’Isola d’Elba tra esperienze in mare, incontri formativi e iniziative artistiche: è l’edizione ...

Torna Seif, il festival di Fondazione Acqua dell’Elba dedicato al mare - giochi ed esperienze per raccontare, con uno sguardo poliedrico e multidisciplinare, l’essenza del mare e il necessario ...