Undici dei tredici comuni del comprensorio forlivese serviti da Alea Ambiente si sono distinti come tra i territori più virtuosi del panorama regionale nella raccolta differenziata. Un successo che premia l’impegno di tutti per un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Dal Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì arrivano calorose congratulazioni alla presidente di Alea, Simona Buda, e al direttore, evidenziando come la collaborazione virtuosa possa generare importanti benefici economici e ambientali per l’intera comunità.

© Forlitoday.it - Raccolta differenziata, Comuni di Alea virtuosi nel riciclo. Gli ambientalisti: "Tanti pregi e vantaggi economici"

