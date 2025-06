Rabiot Milan Allegri insiste per riavere l’ex Juventus! Svelata la cifra del possibile trasferimento dal Marsiglia L’indiscrezione

Allegri non molla Rabiot: il ritorno dell’ex Juve sembra sempre più vicino. Il tecnico bianconero spinge con insistenza per riavere il centrocampista francese, attualmente legato al Marsiglia. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, si fanno sempre più insistenti le voci su una cifra di circa 20 milioni di euro come possibile trasferimento. La prossima estate promette emozioni, e i tifosi aspettano con ansia sviluppi ufficiali.

Come riportato da Sky Sport, Massimiliano Allegri insiste per avere Adrien Rabiot, uno dei suoi fedelissimi alla Juventus. Il centrocampista francese ha un impegno verbale con il Marsiglia per cui, in caso di volontà di andare via, il club non si opporrebbe. Al momento, però, l'ex PSG non avrebbe manifestato la volontà di lasciare l'OM. La sua valutazione è di circa 10-12 milioni di euro. Il Milan è alla finestra.

Ultimissime Juve LIVE: De Laurentiis insiste per Allegri, Conte può così tornare in bianconero - Resta aggiornato con le ultimissime notizie live sulla Juventus. De Laurentiis insiste per Allegri, ma Conte potrebbe tornare in bianconero.

TARE INSISTE PER SAMUELE RICCI Con la cessione di Reijnders, proseguono i contatti col City, il Milan dovrà inevitabilmente intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo. Matteo Moretto, giornalista, parla di Samuele #Ricci del Torino: “Il Milan ci Partecipa alla discussione

Milan, Allegri insiste per Rabiot: le ultime; Calciomercato, tutte le notizie di oggi LIVE; Milan, per il centrocampo piace Ayyoub Bouaddi del Lille.

Milan, Allegri insiste per Rabiot: le ultime - In particolare, Massimiliano Allegri insiste per poter avere Adrien Rabiot, che è stato con lui per diversi anni alla Juventus.

Mercato Milan, colpo a centrocampo: arriva il pupillo di Allegri - Il Milan continua a muoversi su più fronti in un mercato sempre più dinamico, tra operazioni in ...