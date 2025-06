Quorum lontano anni luce e sberla degli elettori sulla cittadinanza regalata

Il quadro politico si fa sempre più chiaro: il quorum lontano e l’alta astensione del 69,4% riflettono un’Italia distratta e frustrata. La cittadinanza, simbolo di inclusione, riceve un colpo duro, mentre il Pd subisce un ulteriore schiaffo sul tema dell’immigrazione. I cittadini si esprimono con decisione, lasciando poche speranze di cambiamenti rapidi. La partita è ancora aperta, ma i segnali sono chiari: il vento sta cambiando. Continua a leggere.

Affluenza al 30,6%. Plebiscito inutile sul lavoro, mentre sul dimezzamento dei tempi per diventare italiani il Pd incassa l’ennesima legnata: quasi il 35% ha detto no. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Quorum lontano anni luce e sberla degli elettori sulla cittadinanza regalata

