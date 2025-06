Questura Ciccariello è la nuova dirigente dell' Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico

Con una carriera ricca di successi e dedizione, Annamaria Ciccariello, vice questore della Polizia di Stato, assume con entusiasmo il nuovo incarico alla questura di Reggio Calabria. La sua esperienza e competenza saranno determinanti nel rafforzare le strategie di prevenzione e sicurezza pubblica. Un passo importante per garantire maggiore tutela e serenità ai cittadini, segnando un futuro promettente sotto la sua guida.

Annamaria Ciccariello, vice questore della polizia di Stato, è la nuova dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Reggio Calabria. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2007 e vinto una borsa di studio per il dottorato in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it