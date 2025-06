Questi 4 giovani sperano nell’Inter di Chivu! Mosquera? Gli scenari – Sky

L’Inter di Cristian Chivu punta su un futuro giovane e ambizioso, con talenti cresciuti tra le fila della Primavera e giovani provenienti da prestiti. Quattro speranze si sfidano per conquistarsi un posto in prima squadra, alimentando sogni di gloria e un progetto tutto da scrivere. Tra scelte interne e possibili colpi di mercato, la società nerazzurra si prepara a una rivoluzione che potrebbe cambiare le sorti del club.

Sarà un’Inter giovane quella di Cristian Chivu. I nerazzurri guardano in casa propria, ma anche giovani forti di altri club, come Mosquera. Le ultime. GIOVANI IN CERCA DI POSTO IN PRIMA SQUADRA – In casa Inter si pensa al Mondiale per Club, domani la partenza in mattinata, ma anche al mercato. Ci sono diversi giovani nerazzurri, nati nella Primavera ma anche alcuni rientranti dai prestiti, che potrebbero fare al caso della nuova squadra di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno ha lavorato con tanti di loro, avendo vinto il campionato Primavera. Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato per Sky Sport 24, ne parla così: « I vari Berenbruch, Valentin Carboni, i fratelli Esposito c’è possibilità che qualcuno rimanga e possa avere spazio con Chivu ». 🔗 Leggi su Inter-news.it