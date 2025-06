Questa roba qui… Chiara… Garlasco l’avvocato De Rensis esplode in diretta Milo Infante costretto a intervenire

L'aria si è fatta infuocata durante la puntata di “Ore 14” del 10 giugno, con un confronto acceso sul caso Garlasco che ha lasciato il pubblico senza fiato. Tra tensioni e confronti serrati, lo scontro tra lo scrittore Piero Colaprico e l’avvocato Gian Luigi Tizzoni De Rensis ha acceso gli animi, rivelando come le controversie giudiziarie continuino a scuotere l’Italia. Ecco cosa è successo davvero…

La puntata di “ Ore 14 ” andata in onda il 10 giugno ha visto uno scontro dai toni infuocati durante lo spazio dedicato al caso di Garlasco, riportando in primo piano le tensioni ancora vive attorno all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007. A far salire la temperatura in studio è stata la discussione tra lo scrittore Piero Colaprico e l’avvocato Gian Luigi Tizzoni De Rensis, legale di Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere. Il motivo dello scontro? Una ricostruzione fatta da Colaprico su quello che, a suo parere, potrebbe essere accaduto tra Chiara e Alberto nelle ore precedenti al delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it