Questa è una bottiglietta e questa è la coppa è davvero piccola | Coco Gauff mostra il vero trofeo ricevuto da chi vince il Roland Garros – Foto

"Eccolo qui, è davvero piccolo!". Coco Gauff scherza (ma non troppo) sul trofeo ricevuto dopo la vittoria al Roland Garros contro Aryna Sabalenka. La giovane tennista statunitense – di rientro negli Usa – ha mostrato in un video social il " vero " trofeo che ricevono le vincitrici e i vincitori dell'Open di Francia, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti al mondo. Gauff ha messo in evidenza la differenza di grandezza tra il trofeo ricevuto in campo (l'originale) e la replica che ha potuto portare a casa. L'ironia di Gauff sulla coppa del Roland Garros. C'è una coppa da "alzare" in campo e con cui fare le foto ufficiali.