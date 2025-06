Questa è la mia auto ma per fortuna siamo vivi Incidente in FiPiLi il drammatico racconto

Un incidente sulla FiPiLi scuote Firenze: cinque auto coinvolte, intervento dei vigili del fuoco e tanta paura. Tra i protagonisti, l’automobilista che, fortunatamente, può dire “Siamo vivi”, anche se la sua auto ora è solo un mucchio di rottami. Un racconto che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza della prudenza sulla strada. Ringrazio le persone che si sono prontamente prodigate per aiutarci e ci hanno fatto capire quanto siano preziose ogni giornata e ogni attimo.

Firenze, 10 giugno 2025 – “Siamo vivi, ma questi sono i resti della mia auto”. E’ il racconto, drammatico, di uno degli automobilisti coinvolti nel terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 giugno, sulla FiPiLi. Cinque auto coinvolte, l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e tanta paura, ma per fortuna non ci sono state vittime. "I resti della mia macchina. Ringrazio le persone che si sono prestate a soccorrerci in attesa delle ambulanze – scrive l’automobilista sul gruppo Facebook I Dannati della FiPiLi – un giovane della misericordia di Firenze che in attesa dei soccorsi ha tenuto vigile mia moglie, quei santi della misericordia di Santa croce che pur essendo nella carreggiata opposta sono usciti e si sono precipitati da noi, i vigili del fuoco che ci hanno liberato dalle lamiere, il personale medico e paramedico delle ambulanze e i sanitari del PS di Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Questa è la mia auto, ma per fortuna siamo vivi”. Incidente in FiPiLi, il drammatico racconto

