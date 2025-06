Quell’interesse sospetto di un agente della Locale In aula un ex funzionario di Parabiago ha riferito comportamenti anomali

Un nuovo capitolo si apre nel drammatico caso di Fabio Ravasio, il 47enne di Parabiago tragicamente ucciso lo scorso agosto. In aula emergono dettagli sconvolgenti: un ex funzionario di Polizia locale, ora comandante a Cornaredo, ha testimoniato di un comportamento sospetto da parte di un agente, che avrebbe mostrato interesse eccessivo fin dai primi momenti dell’incidente. Un’indagine ancora più complessa si snoda tra le ombre e i segreti di questa vicenda.

Emergono dai testimoni i nuovi dettagli sul caso dell’ omicidio di Fabio Ravasio, il 47enne di Parabiago travolto e ucciso da un’auto il 9 agosto 2024 nei pressi del cimitero di Casorezzo. Un ex funzionario della Polizia locale di Parabiago – oggi comandante a Cornaredo – ha raccontato in aula di un comportamento anomalo da parte di un agente che avrebbe mostrato un interesse sospetto per l’incidente fin da subito, quando ancora l’inchiesta era nelle mani dei carabinieri. Secondo il testimone, pur essendo in vacanza l’agente si sarebbe premurato di contattarlo piĂą volte via WhatsApp chiedendo se i carabinieri stessero cercando una Opel, il veicolo ritenuto responsabile dell’investimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quell’interesse sospetto di un agente della Locale. In aula un ex funzionario di Parabiago ha riferito comportamenti anomali

In questa notizia si parla di: Agente Parabiago Interesse Sospetto

Omicidio Ravasio, silenzi e connivenze a Parabiago. L’agente di Polizia locale “ossessionato” dall’auto - Il caso dell’omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago si infittisce di misteri e ombre di silenzi sospetti.

Quell’interesse sospetto di un agente della Locale. In aula un ex funzionario di Parabiago ha riferito comportamenti anomali.

Quell’interesse sospetto di un agente della Locale. In aula un ex funzionario di Parabiago ha riferito comportamenti anomali - Emergono dai testimoni i nuovi dettagli sul caso dell’omicidio di Fabio Ravasio, il 47enne di Parabiago travolto e ...

Omicidio Ravasio, l’agente di Polizia Locale indagato per favoreggiamento e la figlia della “mantide” non parlano in aula - Al centro dell'udienza di lunedì 9 giugno la ricostruzione degli spostamenti e delle telefonate tra gli imputati, la pratica per il cambio di residenza e il ruolo dell'operatore della Polizia Locale d ...

Mantide di Parabiago, indagato un vigile urbano (che forse è un altro amante): “Ha fornito informazioni sulle telecamere” - Nel registro degli indagati è stato infatti inserito un vigile urbano sospettato di aver in qualche ...