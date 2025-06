Quei 14 milioni di Schlein come il 2,04 per cento di Casalino

In un panorama politico sempre più sfumato, il Partito Democratico sembra aver perso la sua identità di frontiera tra verità e propaganda. La recente sconfitta referendaria, infatti, ha evidenziato come il gruppo dirigente si stia progressivamente uniformando alle strategie del Movimento 5 Stelle, influenzando la percezione pubblica e mettendo in discussione valori fondamentali. Ma cosa significherà tutto ciò per il futuro della politica italiana?

La reazione del Partito democratico alla sconfitta referendaria è un’ulteriore dimostrazione della progressiva assimilazione culturale e antropologica del suo gruppo dirigente al Movimento 5 stelle, particolarmente evidente nel rapporto dei due partiti con la verità. Non perché, ovviamente, anche prima dell’abbraccio con Giuseppe Conte, i dirigenti del Pd non dicessero, come tutti, la loro quota di esagerazioni propagandistiche, mezze verità e bugie belle e buone. Capitava continuamente che facessero delle promesse, non le mantenessero e poi inventassero delle scuse. Quello che non capitava era che dopo avere rivendicato, poniamo, un deficit al 2,4 per cento del Pil, e avere dovuto fare marcia indietro, mettessero nero su bianco un grottesco 2,04, contando sul fatto che i loro elettori non avrebbero colto la differenza, che è esattamente quello che fecero i cinquestelle ai tempi del primo governo Conte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quei «14 milioni» di Schlein come il 2,04 per cento di Casalino

