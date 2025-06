Quattro mesi senza stipendio E i dipendenti dell' ex Emmepiù si dimettono in blocco

Un gesto forte e simbolico che denuncia una crisi ormai insanabile, lasciando il quartiere senza uno dei punti di riferimento più amati. Dopo quattro mesi di stipendi non corrisposti, i dipendenti dell’ex Emmepiù di viale Aventino hanno scelto di dimettersi in blocco, scrivendo la loro storia con coraggio e dignità. È un richiamo alla responsabilità e all’attenzione verso i diritti dei lavoratori, e ora…

“Ci scusiamo per il disagio ma dopo 4 mesi di stipendi non retribuiti abbiamo deciso di dimetterci” è questo il cartello di saluto al quartiere affisso dai dipendenti dell’ex Emmepiù di viale Aventino. Si tratta di uno dei supermercati che nell’ambito della progressiva dismissione del gruppo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Quattro mesi senza stipendio. E i dipendenti dell'ex Emmepiù si dimettono in blocco

Consorzio di bonifica Agrigento3, dipendenti da 4 mesi senza stipendio non hanno più i soldi per andare al lavoro - ...garantisca il pagamento degli stipendi arretrati. Questi lavoratori, impegnati nella salvaguardia delle risorse idriche e nella tutela del territorio, si trovano ora in una grave crisi economica, con il rischio di compromettere non solo la loro sostenibilità personale, ma anche il servizio essenziale che forniscono alla comunità.

