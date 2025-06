Quasi 2 milioni per ristrutturare lo stadio Baracca di Mestre

Quasi 2 milioni di euro pronti a trasformare lo Stadio Baracca di Mestre, un intervento fondamentale per rilanciare il cuore sportivo della città. La giunta comunale di Venezia ha dato il via libera al progetto di ristrutturazione e adeguamento, aprendo le porte a un futuro più sicuro e all’avanguardia per gli atleti e i tifosi. Con questa svolta, Mestre si prepara a vivere nuove emozioni sportive e a rafforzare il suo ruolo nel panorama regionale.

Via libera dalla giunta comunale di Venezia alla ristrutturazione e adeguamento dello stadio Baracca di Mestre. Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica prende avvio un intervento strategico che consentirà, una volta conclusi i lavori, l’omologazione dell’impianto per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Quasi 2 milioni per ristrutturare lo stadio Baracca di Mestre

