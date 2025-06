quarantaquattro anni fa la tragedia di alfredino rampi la prima diretta sul dolore

Quel 10 giugno 1981, il nostro Paese visse un momento di dolore collettivo e commozione senza precedenti: la tragedia di Alfredino Rampi aprì le porte al primo grande collegamento televisivo sul dolore, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Quella sera, la televisione non fu più solo intrattenimento, ma testimonianza di una sofferenza condivisa che avrebbe segnato una generazione. E così, il dramma di Vermicino ci insegnò quanto sia potente il potere della TV nel unire e sensibilizzare.

AGI - 10 giugno 1981, per la prima volta la tv si accende sul dolore. Il paese per 18 ore rimane incollato con il fiato sospeso per conoscere le sorti del piccolo Alfredino Rampi caduto in un pozzo a Vermicino, alle porte di Roma. Il bimbo di 6 anni, sta tornando a casa, nella campagna intorno a Frascati. È pomeriggio, pochi metri lo separano dall'abitazione dei nonni, ma non vi farà ritorno. Allarmati dal ritardo, i genitori iniziano le ricerche del figlio. Alle 21.30 decidono di chiamare la Polizia, che interviene sul posto con unità cinofile. Gli agenti localizzano il bambino intorno alla mezzanotte. 🔗 Leggi su Agi.it