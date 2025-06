Quarant' anni ancora insieme | la storica classe 1966 della De Sterlich si ritrova a Chieti Scalo

Quarant’anni di ricordi, sorrisi e storie condivise: la storica classe 1966 dell’Istituto De Sterlich di Chieti Scalo si è riunita per celebrare un legame indissolubile. L’8 giugno, tra risate e emozioni, gli ex studenti hanno rivissuto momenti indimenticabili, rafforzando un’amicizia che il tempo non ha affatto scalfito. Un’occasione speciale per onorare un passato prezioso e guardare con entusiasmo al futuro.

L’8 giugno è stato un giorno speciale per la classe degli studenti del 1966 dell’Istituto De Sterlich di Chieti Scalo. A quarant’anni esatti dal diploma, i Ragionieri si sono ritrovati per un pranzo che ha avuto il sapore della memoria e dell’amicizia. Quasi tutti gli ex compagni di classe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Quarant'anni ancora insieme: la storica classe 1966 della De Sterlich si ritrova a Chieti Scalo

