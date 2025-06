Quanto guadagna la Juventus al Mondiale per Club

Il primo Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre, sarà il più ricco di sempre. Dal 15 al 13 luglio negli Stati Uniti si affrontano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - guadagna - juventus

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Huijsen al Real Madrid fa felice anche la Juventus. Ecco quanto incassa dal maxi affare Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Quanto guadagna la Juventus vincendo il Mondiale per Club?; Perché Kolo Muani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus; Quanto guadagna l'Inter vincendo il Mondiale per Club?.

Mondiale per Club, Inter e Juventus rappresentano l'Italia: calendario, gironi, quando inizia, regolamento, montepremi - Mancano esattamente 5 giorni all'inizio del Mondiale per Club negli Stati Uniti che inizierà domenica 15 giugno e terminerà il 13 luglio.

Perché Kolo Muani può giocare il Mondiale per Club con la Juventus - La Juventus è tra le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, la prima edizione con il nuovo.

Juventus al Mondiale per Club 2025: sfide e possibile incrocio Inter - Quanto può guadagnare dal Mondiale per Club FIFA 2025?