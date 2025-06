Quanto guadagna chi vince il Mondiale per Club

Il primo Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre, sarà il più ricco di sempre. Dal 15 al 13 luglio negli Stati Uniti si affrontano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - guadagna - vince

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Cosa riportano altre fonti

Quanto guadagna la Juventus vincendo il Mondiale per Club?; Quanto guadagna chi vince il Mondiale per Club?; Mondiale per Club, quanto guadagnano Juventus e Inter: milioni incassati e come funziona.

Quanto guadagna l'Inter vincendo il Mondiale per Club? - Mondiale per Club FIFA: quanto guadagnerebbe l'Inter se vincesse il torneo?

Il Mondiale ti fa ricco: un miliardo di montepremi, quanto possono incassare Inter e Juve - Ci sono 488 milioni di euro di premi garantiti e 442 legati alle performance.

Quanto guadagna chi vince il Mondiale per Club - Dal 15 al 13 luglio negli Stati Uniti si affrontano i club più forti al mondo, per l'occasione la Fifa ...