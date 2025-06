Quanto costerà la console portatile di Xbox? Il prezzo potrebbe essere assurdo

La conferenza Xbox Games Showcase ha lasciato il segno, rivelando una novità che sta facendo discutere: la prima console portatile Xbox, realizzata in collaborazione con Asus. Mentre il prezzo rimane un’incognita, l’attesa cresce, e molti si chiedono se sarà accessibile o destinata a un costo stellare. In un mercato in fermento, questa mossa di Microsoft potrebbe rivoluzionare le regole del gioco, offrendo nuove opportunità ai gamer di tutto il mondo.

La conferenza Xbox Games Showcase è terminata da un paio di giorni e l'eco dei suoi annunci vibra ancora nei nostri ricordi. Tanti giochi, grandi assenti, ma c'è stato qualcosa che ha scosso il mercato hardware e ha dato una spinta al marchio di casa Microsoft. Con l'annuncio della prima console portatile Xbox, sebbene non sia proprietaria come le voci imponevano mesi fa ma frutto di una collaborazione con Asus, sono stati tanti a rimanere sorpresi ed entusiasti, ma l'assenza di informazioni su prezzo e data di uscita ha lasciato tanti punti interrogativi. Cerchiamo di capire, quindi, quali potrebbero essere le risposte.

