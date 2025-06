Quante morti sul lavoro si sono verificate a Milano da inizio anno

A Milano e in tutta la Lombardia, le tragedie sul lavoro continuano a segnare il passo, riflettendo un problema che richiede attenzione immediata. Secondo l'Osservatorio Vega, nel primo quadrimestre del 2025, i decessi sul lavoro nella regione hanno raggiunto numeri preoccupanti, evidenziando la necessità di interventi più efficaci per tutelare chi ogni giorno si affaccia alle proprie mansioni. È fondamentale approfondire i dati e promuovere una cultura della sicurezza.

La Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di morti sul lavoro, un dato drammatico seppur correlato al numero di lavoratori elevato rispetto ad altre zone del Paese. Secondo l'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega, nel primo quadrimestre del 2025 nella Regione sono.

