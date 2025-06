Quando si gioca il prossimo Mondiale per Club

L`attesa per il primo e nuovo Mondiale per Club sta per terminare. Inter e Juventus sono pronte a sfidare le restanti migliori 30 squadre del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - gioca - prossimo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

?Ancora un gol per il futuro interista Petar Sucic: progressione, dribbling e tocco di giustezza. Dal prossimo primo giugno sarà dell'Inter ufficialmente, pronto per disputare il Mondiale per Club Partecipa alla discussione

#DeBruyne: «Non ha senso che giochi il Mondiale per club. Se mi facessi male, cosa succederebbe?» Dopo la nuova regola che i calciatori in scadenza possono giocare: «Nessuno si prenderebbe cura di me. Futuro? Non voglio essere messo sotto pression Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Juventus al Mondiale per Club 2025: contro chi gioca se passa il turno, il tabellone da prima o seconda; Mondiale per Club 2025, le 32 squadre qualificate: l'ultima è il Los Angeles FC; Come giocherà l'Inter con Cristian Chivu? Modulo e probabile formazione.

Inter, infortunio Zielinski con la Polonia: le condizioni verso il Mondiale per Club - Infortunio per Piotr Zielinski durante un allenamento con la Polonia: le sue condizioni in vista del Mondiale per Club da giocare con l`Inter.

Mondiale per club 2025, il calendario con tutte le partite, i risultati e le classifiche - Il tabellone completo del Mondiale per squadre di club che si disputa negli Usa tra il 14 giugno e il 13 luglio 2025.

Da Rugani a Vlahovic: Juve, mezza squadra si gioca il futuro al Mondiale - Più di 10 giocatori della rosa di Tudor partiranno sabato per gli Stati Uniti senza avere certezza di far parte del gruppo bianconero nella prossima stagione: c'è chi cerca la conferma e chi una nuova ...