Quando partirà la stagione di caccia in Lombardia nel 2025

Se sei appassionato di caccia, segna in calendario: la stagione in Lombardia aprirà il 21 settembre 2025 e si concluderà il 31 gennaio 2026. Tra le novità, la riammessa specie moretta e le sospensioni di combattente, pavoncella e tortora selvatica. Una stagione ricca di opportunità e regole da seguire attentamente. Lo...

La stagione di caccia in Lombardia inizierà il 21 settembre 2025 e terminerà il 31 gennaio 2026. È riammessa al prelievo la specie moretta, mentre sono sospesi i prelievi di combattente, pavoncella e tortora selvatica. È quanto risulta dal calendario venatorio approvato da Regione Lombardia.

