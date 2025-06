Quando pagano l' Assegno unico a giugno 2025? Consulta le date dell' accredito nel calendario Inps

Se sei in attesa dell’Assegno Unico a giugno 2025, è fondamentale conoscere le date di accredito stabilite dal calendario INPS. Conoscere le tempistiche ti permette di pianificare al meglio le spese familiari e sfruttare appieno i benefici previsti dalla legge. Consulta ora il calendario ufficiale per scoprire quando riceverai l’importo mese per mese e assicurarti di non perdere nessuna opportunità di sostegno economico.

Calendario dei pagamenti aprile 2025 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di giugno 2025 L’INPS ha confermato che l’assegno verrà erogato a partire. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario Inps

