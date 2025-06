Quando l’innocenza diventa bersaglio perché la scuola diventa teatro di morte Il grido delle istituzioni | Spazi di crescita profanati

In un mondo in cui l’innocenza dovrebbe essere tutelata, le scuole si trovano sempre più spesso a essere scenario di violenza e tragedia. La sparatoria di Graz, che ha spezzato nove vite giovani, ci ricorda quanto sia urgente riflettere sul ruolo delle istituzioni nel proteggere gli spazi di crescita e apprendimento. È fondamentale chiedersi: come possiamo prevenire queste tragedie e garantire un futuro più sicuro?

L'eco degli spari risuona ancora tra i corridoi della scuola di Graz, dove nove vite si sono spezzate sotto i colpi di un ventunenne austriaco che ha trasformato l'aula in un teatro di morte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

