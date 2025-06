Quando la passione diventa dono | torna la Settimana della Donazione di Sangue con i Quartieri di Arezzo

quando la passione si trasforma in dono, il cuore della comunità batte più forte. Tornano i Quartieri di Arezzo con la Settimana della Donazione di Sangue, un’occasione unica per dimostrare che solidarietà e tradizione possono cambiare vite. Dal 16 al 21 giugno, i quartieri di Porta Crucifera, Santo Spirito, Porta Sant’Andrea e Porta del Foro si uniscono al Centro trasfusionale dell’Ospedale San Donato per donare il loro contributo e scrivere insieme una pagina di speranza.

Nel cuore della tradizione, dove i colori dei Quartieri accendono l’orgoglio e la storia della città, torna un gesto che vale più di mille lance: la Settimana della Donazione di Sangue, dal 16 al 21 giugno. I quartieristi di Porta Crucifera, Santo Spirito, Porta Sant’Andrea e Porta del Foro si stringono insieme per un’iniziativa che unisce identità, comunità e solidarietà. Saranno al Centro trasfusionale dell’Ospedale San Donato per donare il sangue e lanciare un messaggio potente: ogni donazione è un atto d’amore che può salvare una vita. Nata da un’idea di Porta Crucifera e subito accolta dagli altri Quartieri, la settimana è organizzata in collaborazione con Asl Toscana Sud Est e AVIS Comunale di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Quando la passione diventa dono: torna la Settimana della Donazione di Sangue con i Quartieri di Arezzo

In questa notizia si parla di: Torna Settimana Donazione Sangue

Torna “Certe notti. San Domenico Festival” settimana all'insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà - Torna “Certe Notti. San Domenico Festival”, dal 29 giugno al 6 luglio ad Arezzo, una settimana dedicata al divertimento, alla cultura e alla solidarietà.

Approfondimenti da altre fonti

In tempo di Giostra torna la settimana della donazione di sangue; Lunedì in Stazione Centrale dopo aver donato il sangue cappuccio e brioche sono gratis; “UN DONATORE MOLTIPLICA LA VITA”, IL SAP SOSTIENE LA DONAZIONE SANGUE.

In tempo di Giostra torna la settimana della donazione di sangue - Dal 16 al 21 giugno i quartieristi sensibilizzeranno la cittadinanza recandosi al centro trasfusionale del San Donato per donare sangue ...

Settimana della donazione di sangue: quartieristi in prima linea - Dal 16 al 21 giugno i quartieristi sensibilizzeranno la cittadinanza recandosi al centro trasfusionale del San Donato per donare sangue ...

Torna la settimana dedicata alla donazione del sangue - Arezzo, 5 giugno 2023 – Dal 3 al 10 giugno torna ad Arezzo la settimana della donazione del sangue.