quando la musica cura il dolore oggi il concerto dei fratelli berra

Quando la musica diventa medicina, il potere di guarigione si manifesta in modo straordinario. Oggi, al concerto dei fratelli Berra, si intrecciano passione, talento e cura: Luis, compositore e pianista di successo internazionale, e Dario, oncologo dedicato alla salute delle persone. Due anime unite da radici profonde e dall’amore per la vita, pronti a dimostrare che la musica può alleviare il dolore e portare speranza.

Due fratelli, l'amore per la musica, la cura delle persone. Si chiamano Luis e Dario Berra. Il primo è un compositore e un pianista affermato e vive in Germania. In pochi anni si è affermato a livello internazionale, raggiungendo oltre 35 milioni di streaming su Spotify. Il secondo è un oncologo e lavora all'ospedale di Prato. Hanno radici carmignanesi, da parte del padre. La mamma era di origini argentine, purtroppo è prematuramente mancata a causa di un tumore. Sono molto uniti Luis (che è nato in Nicaragua) e Dario Berra. E insieme oggi alle 17 saranno i protagonisti di un concerto organizzato nel nostro ospedale dall'Oncologia medica.