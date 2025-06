Quando gioca l’Italia agli Europei U21 2025 | orari con Romania Spagna e Slovacchia dove vederla in tv e streaming

L’Italia Under 21 si appresta a vivere un’estate cruciale in Slovacchia, dove dal 11 al 28 giugno si sfiderà con Romania, Spagna e Slovacchia in un torneo ricco di aspettative. Dopo anni di difficoltà, questa può essere l’occasione per risollevare il calcio giovanile italiano e riscoprire talenti emergenti. Scopri orari, modalità di visione in TV e streaming: l’Italia ha bisogno del nostro sostegno!

L’Italia spera di essere protagonista agli Europei Under 21 di calcio che si disputeranno in Slovacchia da mercoledì 11 a sabato 28 giugno. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento dopo aver balbettato nelle ultime edizioni e ormai il risultato di rilievo manca da tempo immemore, il calcio tricolore è indubbiamente in enorme difficoltà e il settore giovanile fatica a produrre giocatori in grado di mettersi in luce ai massimi livelli internazionali. L’auspicio è che questa rassegna continentale di categoria offra qualche sorpresa in casa azzurra e regali qualche gioia in un momento di grande crisi della Nazionale maggiore, crollata in Norvegia e a serio rischio di mancare la qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca l’Italia agli Europei U21 2025: orari con Romania, Spagna e Slovacchia, dove vederla in tv e streaming

