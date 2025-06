Qualificazioni Mondiali LIVE

Prosegue il programma delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026, con altre sei partite in questo martedì sera, per tutte calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: qualificazioni - mondiali - prosegue - programma

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Qualificazioni Mondiali LIVE; Le qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi; Finlandia-Olanda, Orange al debutto nelle Qualificazioni Mondiali: il pronostico di DDD.

Qualificazioni Mondiali LIVE - Prosegue il programma delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026, con altre sei partite in questo martedì sera, per tutte calcio d`inizio fissato alle 20.

Italia-Moldavia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni Mondiali in tempo reale - La Nazionale si trova dinanzi ad un unico imperativo: vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale.

Qualificazioni Mondiali Europa: il programma delle partite di oggi e dove vederle in tv - Alle 18, AEK Arena di Larnaca, è in programma il calcio d'inizio di Cipro-