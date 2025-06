Qualificazioni Mondiali LIVE | show di Depay e Arnautovic Vince la Serbia

Le qualificazioni mondiali sono nel vivo e la serata promette emozioni indimenticabili: Depay e Arnautovic regalano spettacolo con i loro show in campo, mentre la Serbia si impone al vertice. Sei sfide imperdibili si svolgono questa sera, tenendo gli appassionati con il fiato sospeso. La corsa verso il Qatar 2026 entra nel suo momento decisivo: preparatevi a vivere ogni istante di questa emozionante avventura calcistica.

Prosegue il programma delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026, con altre sei partite in questo martedì sera, per tutte calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Olanda-Malta: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta; Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati delle partite di oggi: ok Olanda e Inghilterra; Le qualificazioni di Paesi Bassi e Austria partono bene.

MONDIALI 2026 - Qualificazioni, Finlandia-Olanda 0-2, decidono Depay e Dumfries nel primo tempo - Esordio positivo anche per l'Olanda alle qualificazioni europee dei Mondiali 2026.

Qualificazioni Mondiali: Olanda show, Schick e Werner scatenati - 0 con le reti di Van Dijk, Depay (doppietta), Danjuma, Malen e il gol dell'interista Dumfries.

Qualificazioni Mondiali: vince il Galles di Ramsey. Show Olanda, poker Germania - con le reti di Van Dijk, Depay (doppietta), Danjuma, Malen e il gol ...