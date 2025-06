Qualificazioni Mondiali LIVE | show di Depay e Arnautovic Vince la Serbia sotto la Polonia

Le qualificazioni ai Mondiali del 2026 sono entrate nel vivo, regalando emozioni senza sosta: Depay e Arnautovic brillano nei live show, mentre la Serbia conquista una vittoria fondamentale sotto la Polonia. Sei incontri imperdibili arricchiscono il programma di questo martedì sera, promettendo spettacolo e sorprese in vista della fase finale. Il calcio europeo si prepara a scrivere nuove pagine di storia, e non potete perdervi nemmeno un minuto di questa avventura.

Prosegue il programma delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026, con altre sei partite in questo martedì sera, per tutte calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: qualificazioni - mondiali - show - depay

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Olanda-Malta 3-0: Cronaca in diretta LIVE; Qualificazioni Mondiali LIVE; MONDIALI 2026 - Qualificazioni, Finlandia-Olanda 0-2, decidono Depay e Dumfries nel primo tempo.

Qualificazioni Mondiali LIVE: show di Depay e Arnautovic. Vince la Serbia - Prosegue il programma delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali del 2026, con altre sei partite in questo martedì sera, per tutte calcio ...

MONDIALI 2026 - Qualificazioni, Finlandia-Olanda 0-2, decidono Depay e Dumfries nel primo tempo - Esordio positivo anche per l'Olanda alle qualificazioni europee dei Mondiali 2026.