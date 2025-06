Quali sono le condizioni di salute delle strade pugliesi? Un progetto per monitorarle

La Puglia si prepara a rivoluzionare la gestione delle sue strade grazie a un innovativo progetto congiunto tra Regione e Pirelli. Un sistema all’avanguardia che, combinando dati in tempo reale, offrirà una mappa dell’effettivo stato di salute delle vie pugliesi. Questa iniziativa promette di migliorare la sicurezza, ottimizzare le manutenzioni e garantire un’esperienza di guida più sicura e fluida. Ma qual è il vero impatto di questa tecnologia sul futuro della mobilità regionale?

Regione Puglia e Pirelli hanno siglato un accordo per attivare un sistema di monitoraggio della rete viaria nel territorio regionale con lo scopo di creare una mappa dello "stato di salute" delle strade pugliesi. Sarà il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale capace di unire dati.

