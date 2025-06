Qualcuno vi ammazzerà La Lega fa nomi e cognomi | chi sono gli odiatori social

In un clima di tensione e insulti online, la Lega si schiera contro le minacce e il clima d’odio che avvelenano i social. Tra commenti choc e violenza verbale, emergono voci inquietanti che evocano figure oscure come Aldo Moro, alimentando un dibattito acceso sulla libertà di espressione e la sicurezza dei cittadini. È ora di affrontare con fermezza questa escalation di violenza digitale, perché nessuno deve sentirsi minacciato o intimidito.

Il Carroccio denuncia minacce e intimidazioni. I commenti choc contro chi non vota per i referendum ed esulta per il flop: "Vi auguro i proiettili nelle gambe". E c'è chi evoca Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it