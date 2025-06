Qualcosa è andato storto Se il problema persiste contatta il nostro help center | ChatGPT ha smesso di funzionare ecco cos’è successo

Si è verificato un grave problema tecnico che ha causato un blackout globale dei servizi ChatGPT e Sora. I primi segnali sono apparsi questa mattina alle 08:45, provocando errori e rallentamenti significativi. Se il problema persiste, ti invitiamo a contattare il nostro help center. Stiamo lavorando senza sosta per ripristinare la normalità e ti ringraziamo per la pazienza.

ChatGPT, insieme ai servizi API e al generatore di video Sora, sta subendo un’importante interruzione, un vero e proprio “blackout globale”. I primi segnali di malfunzionamento sono apparsi intorno alle 08:45 in Italia. I problemi si sono manifestati con elevate percentuali di errore e lentezza, spesso accompagnati da messaggi come “Error in message stream” o “Too many concurrent requests”. Anche Sora, il sistema di generazione video, è stato parzialmente colpito, così come le API di OpenAI, che registrano rallentamenti. Le segnalazioni arrivano da ogni angolo del globo, con una particolare concentrazione di disagi nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa, in India e in Australia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Qualcosa è andato storto. Se il problema persiste contatta il nostro help center”: ChatGPT ha smesso di funzionare, ecco cos’è successo

Cosa riportano altre fonti

ChatGPT non funziona a causa di un nuovo down, problemi in tutto il mondo e in Italia: la situazione; ChatGPT down oggi 10 giugno, problemi con l'intelligenza artificiale di OpenAI: cosa sta succedendo; ChatGPT ha problemi tecnici, ecco cosa c’è da sapere.

ChatGPT down oggi 10 giugno, problemi con l’intelligenza artificiale di OpenAI: cosa sta succedendo - OpenAI, azienda madre di ChatGPT, al momento non ha rilasciato comunicazioni ufficiali ...

Chat Gpt down, cosa sta succedendo? La chat non funziona, possibili cause e segnalazioni - Il sito è accessibile ma poi non è possibile utilizzare la chat di intelligenza artificiale.

ChatGpt down, il bot di OpenAI non funziona: cosa sta succedendo - Il chatbot di OpenAi sembra dare problemi a molti utenti nella giornata di oggi, martedì 10 giugno, a giudicare ...