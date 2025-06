Quadriciclo si ribalta ferito un 70enne

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito nello sfortunato incidente avvenuto alle 18.39 di oggi, 10 giugno, a San Zeno, Arezzo, quando il quadriciclo si è ribaltato. I soccorritori della Asl, insieme ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e alla Misericordia di Arezzo, sono intervenuti tempestivamente. La scena mette in evidenza quanto sia fondamentale la sicurezza sulle strade: un episodio che invita alla prudenza e alla responsabilità di tutti.

I mezzi di soccorso della Asl sono dovuti intervenire alle 18.39 di oggi, 10 giugno, dopo il ribaltamento di un quadriciclo in località San Zeno, ad Arezzo. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia municipale, autoinfermieristica, ambulanza della Misericordia di Arezzo. Un uomo di 70 anni è.

Incidente a San Zeno: quadriciclo si ribalta, 70enne in ospedale in codice giallo - Un incidente a San Zeno scuote la comunità: un quadriciclo si ribalta, coinvolgendo un uomo di 70 anni.

