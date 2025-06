qdEngine Completo | Rivivi i Capolavori Dimenticati dei Videogiochi

ScummVM ha annunciato con orgoglio il rilancio di qdEngine, un motore rivoluzionario che riporta alla vita capolavori dimenticati dei videogiochi dell’Europa dell’Est. Dopo mesi di lavoro, questa innovazione apre un mondo di possibilità, consentendoci di riscoprire titoli iconici ormai scomparsi. Preparatevi a immergervi in avventure magiche e misteriose, dalla fiaba di Little Longnose alle epiche storie di un passato videoludico che non merita di essere perduto. La lista completa vi aspetta!

Dopo un intenso lavoro durato mesi, il team di ScummVM ha finalmente completato lo sviluppo di qdEngine, il motore che riporta in vita alcuni dei giochi più iconici e introvabili dell'Europa dell'Est. Questa pietra miliare apre le porte a un'intera generazione di titoli che rischiavano di scomparire nell'oblio tecnologico. La Lista Definitiva: Ecco Cosa Puoi Giocare. Il Mistero di Little Longnose Scopri la magica avventura ispirata alla fiaba di Wilhelm Hauff, disponibile nelle versioni russa e lituana. Le Nuove Imprese dei Pilot Brothers Dal classico Back Side of the Earth alle indagini in 3D contro parassiti e segreti cinofili, la saga completa è finalmente accessibile.

