Pulizia del canneto e dragaggio del canale | attività di manutenzione estiva per la Baia Verde

Con l’obiettivo di garantire sicurezza e il massimo godimento delle bellezze naturali, il Comune di Gallipoli ha avviato le attività di manutenzione estiva per la Baia Verde. Pulizia del canneto e dragaggio del canale rappresentano interventi fondamentali per preservare la salute del nostro ecosistema e migliorare l’accessibilità. Questi lavori, frutto della collaborazione tra istituzioni e cittadini, sono un passo importante per valorizzare il patrimonio naturale della nostra amata città.

GALLIPOLI – Con l’arrivo della stagione turistica il Comune di Gallipoli ha sollecitato ancora una volta la collaborazione con il già Consorzio di Bonifica Ugento-Li Foggi, per avviare in questi giorni un importante intervento di dragaggio e pulizia del canale che attraversa la zona della marina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Pulizia del canneto e dragaggio del canale: attività di manutenzione estiva per la Baia Verde

