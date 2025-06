Pugno duro contro la criminalità più poliziotti in tutta la Calabria | 25 nel Reggino

Reggio Calabria si appresta a rafforzare la propria sicurezza con l'invio di 25 nuovi agenti della Polizia di Stato, pronti a intensificare il presidio del territorio e combattere con fermezza la criminalità. Un impegno deciso per ripristinare ordine e legalità in tutta la provincia. Questi rinforzi rappresentano un passo fondamentale nella strategia di sicurezza regionale, consolidando la presenza dello Stato sul territorio. Un'azione che promette di fare davvero la differenza.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere nuovi rinforzi per il presidio del territorio. Saranno 25 le unità della polizia di Stato assegnate alla provincia: 2 funzionari per la questura, 6 agenti al commissariato di Palmi, 8 a quello di Cittanova e 8 a Taurianova. Un ulteriore agente sarà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Pugno duro contro la criminalità, più poliziotti in tutta la Calabria: 25 nel Reggino

Su questo argomento da altre fonti

Pugno duro contro la criminalità, più poliziotti in tutta la Calabria: 25 nel Reggino; Pugno duro a Crotone: via quattro stranieri da piazza Pitagora per due anni dopo il grave fatto a dicembre; Dl Sicurezza, Gratteri: “Pugno duro contro i cittadini comuni, impunità per i colletti bianchi”.