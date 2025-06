Pubblicare foto dei figli minori è reato | cosa ha stabilito il Tribunale di Milano

Il dibattito sulla condivisione delle foto dei figli minori sui social ha raggiunto un nuovo, importante capitolo con la decisione del Tribunale di Milano. La sentenza definisce come “reato” la pubblicazione non autorizzata di immagini dei minorenni, sottolineando il ruolo dei genitori come custodi delle loro immagini e la responsabilità di vigilare sul loro utilizzo. Mamme e papà , attenzione: ogni post potrebbe avere conseguenze legali inaspettate.

Il mondo dei genitori è da sempre diviso sull’opportunitĂ o meno di condividere le foto dei figli sui social, ma adesso è il Tribunale civile di Milano a pronunciarsi sulla questione, definendo “reato” la condivisione delle immagini dei minorenni e spiegando che i genitori sono “custodi” delle immagini dei propri figli, e che per questa ragione devono vigilare sul loro impiego. Quindi, se si pubblicano contenuti volontariamente o meno, mamme e papĂ saranno responsabili penalmente; il provvedimento richiama esplicitamente il reato di trattamento illecito di dati personali e, pur se in maniera indiretta, l’articolo 650 del Codice penale per cui Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’AutoritĂ per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un piĂą grave, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Pubblicare foto dei figli minori è reato: cosa ha stabilito il Tribunale di Milano

In questa notizia si parla di: figli - reato - tribunale - milano

Svolta del Tribunale di Milano: pubblicare le foto dei figli minorenni può essere reato - Il Tribunale di Milano ha stabilito che pubblicare le foto dei figli minorenni sui social può configurare un reato, offrendo così una soluzione giuridica chiara e innovativa a un problema delicato.

Foto dei figli sui social: può essere un reato per il Tribunale di Milano Vai su X

Il suo nome su Telegram era Dvx e il suo obiettivo da brividi: riorganizzare le camicie nere per una seconda marcia su Roma, facendo fuori tutta la classe politica per fare spazio al suo partito. Un diciassettenne è finito nei guai e il tribunale di Milano adesso gli Vai su Facebook

Svolta del Tribunale di Milano: pubblicare le foto dei figli minorenni può essere reato; Foto dei figli sui social: può essere un reato per il Tribunale di Milano; Pubblicare foto dei propri figli sui social è reato: arriva la sentenza dal Tribunale di Milano.

Pubblicare foto dei propri figli sui social è reato: arriva la sentenza dal Tribunale di Milano msn.com scrive: Il Tribunale di Milano chiarisce che i genitori devono vigilare sull'uso delle immagini dei figli, con possibili sanzioni penali per abusi.