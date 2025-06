PT3 Ferrovia Benevento-Napoli la ‘longa manus’ della politica | treni fermi assunzioni no

La riattivazione della ferrovia Benevento-Napoli, simbolo della Valle Caudina, riaccende il dibattito politico e le speranze di ripresa economica. Mentre i treni rimangono fermi e le promesse si rincorrono, si svela un inquietante scandalo di assunzioni irregolari che solleva più di un interrogativo sulla reale volontà di sviluppo. A finire sotto la lente d’ingrandimento è un sistema in stallo, tra promesse inevase e interessi nascosti.

La riapertura della tratta ferroviaria Benevento-Napoli, cosiddetta 'valle caudina', è tornata d'interesse della politica negli ultimi giorni. Un'attezione particolare che però per certi versi non era mai calata. E mentre i treni giacciono fermi sulle rotaie della Stazione Appia," lo scandalo delle assunzioni viaggia sui binari dell'EAV", come riportato anche da Notix.it.  A finire sotto la lente d'ingrandimento è l'Assessore al Traporto pubblico locale del Comune di Benevento, che in questi ormai oltre cinque anni di chiusura della tratta ferroviaria Benevento-Napoli, anziché farsi garante della cittadinanza per la riapertura della stessa, pare abbia ben pensato a curare i propri interessi e quelli dei suoi familiari.