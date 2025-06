Provincia e Us Avellino insieme | domani la presentazione di un progetto condiviso

Domani ad Avellino si uniscono provincia e US Avellino per presentare un progetto condiviso che promette di rafforzare il legame tra territorio e sport. Alle 10.30 nella Sala De Mita del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, il presidente Rizieri Buonopane e il presidente dell'US Avellino annunceranno iniziative innovative per il futuro della squadra e della comunitĂ . Un momento di grande entusiasmo e collaborazione che segna un nuovo capitolo per la cittĂ .

AVELLINO – Mercoledì 11 giugno, alle ore 10.30, è in programma una conferenza stampa presso la Sala De Mita del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino. L’incontro vedrĂ la partecipazione del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e del presidente dell’Us Avellino, Angelo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Provincia e Us Avellino insieme: domani la presentazione di un progetto condiviso

