Provincia approvata variazione di bilancio per 4 milioni di euro di risorse

Una notizia che segna un passo importante per lo sviluppo locale: la Provincia ha approvato una variazione di bilancio da 4 milioni di euro, destinati a progetti e iniziative strategiche. Con questa decisione, la nostra comunità si prepara a investire risorse proprie significative, rafforzando il proprio percorso di crescita e innovazione. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di maggioranza e minoranza, pronti a costruire un futuro più solido.

A quasi 4 milioni ammontano le risorse proprie della Provincia nella seconda variazione al bilancio 2025-2027, approvata in Consiglio provinciale con i sei voti favorevoli della maggioranza Garuti, Tosi, Saletti, Guaraldi, D'Andrea e Canella, e i cinque astenuti della minoranza Accorsi, Baldini. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Provincia, approvata variazione di bilancio per 4 milioni di euro di risorse

In questa notizia si parla di: Provincia Approvata Variazione Bilancio

Provincia, approvata la variazione di bilancio. "In due anni perderemo 263mila euro di fondi per la viabilità " - Il consiglio provinciale ha approvato la variazione di bilancio numero 4/2025, ma questa decisione comporterà una significativa perdita di fondi per la viabilità .

Consiglio comunale, via libera a variazione di bilancio per riqualificazione percorsi quartiere Civita - Porto La delibera, approvata con 22 consiglieri favorevoli e 3 astenuti, riguarda una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, co… Partecipa alla discussione

Variazione del Bilancio 2025-27 dell’Assemblea legislativa. Approvata all’unanimità dall’Aula. Particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'efficientamento energetico di Palazzo Cesaroni. #regioneumbria #umbria https://consiglio.r Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Provincia, approvata variazione di bilancio per 4 milioni di euro di risorse; Provincia, approvata la variazione di bilancio. In due anni perderemo 263mila euro di fondi per la viabilità ; Ok alla variazione di Bilancio: inflazione e mobilità sostenibile.

Quasi un milione e mezzo di euro per le scuole della provincia: approvati nuovi interventi su edifici, impianti e arredi - La variazione di bilancio approvata oggi prevede oltre 1,1 milioni per impianti, arredi e manutenzioni in diversi istituti del Ponente ligure.

Consiglio provinciale: approvata variazione di bilancio per 2 milioni 354 mila euro - Continua a leggere Consiglio provinciale: approvata variazione di bilancio per 2 milioni 354 mila euro su La Voce Apuana ...

Toscana, Mazzeo: finalmente approvata variazione bilancio - 30 di notte, ma abbiamo finalmente approvato la seconda variazione di bilancio”.