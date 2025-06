Provincia abbandonata e rappresentanti irrilevanti | l’affondo di Morano sull’Eav

In un panorama spesso segnato da rappresentanti poco incisivi e province abbandonate, le parole di Sabino Morano sulla questione EAV svelano una realtà complessa e critica. La sua riflessione, tanto dura quanto necessaria, invita a una presa di coscienza: è tempo di affrontare con serietà e determinazione le sfide del nostro territorio, mettendo da parte le chiacchiere e focalizzandosi sulle soluzioni concrete che meritiamo.

"Sorrento non ha autostrade, è giusto che i treni vengano dislocati lì e tolti da Baiano. Non riesco a capire per quale motivo le questioni serie, nella regione in cui sono nato, cresciuto e in cui sono residente, si debbano sempre affrontare come gag comiche". Lapidario Sabino Morano, vice cecommissario Irpino della Lega, fondatore e presidente di Primavera Meridionale, a latere della dichiarazioni del presidente Eav Umberto De Gregorio che ha lanciato la proposta di spostamento delle corse dal comune mandamentale alla penisola sorrentina. "Se non fosse una dichiarazione che testimonia il drammatico abbandono politico in cui versa la nostra provincia ci si potrebbe anche ridere su".