Prova finale superata per i venti nuovi assistenti turistici

Quando abbiamo avviato questo progetto, il nostro obiettivo era valorizzare il patrimonio locale e offrire un’accoglienza autentica e professionale ai visitatori. Oggi, con la prova finale superata da venti nuovi assistenti turistici, possiamo affermare con orgoglio che Pizzighettone si prepara a vivere una stagione turistica ricca di entusiasmo e qualità. Un passo importante per rendere l’esperienza in riva all’Adda davvero indimenticabile.

PIZZIGHETTONE (Cremona) Personale competente, per rendere l’accoglienza turistica in riva all’Adda un’esperienza indimenticabile. Si è chiuso sabato il primo corso per “Assistenti turistici“, promosso da Pizzighettone Fiere dell’Adda e dal Comune. Sono stati venti i nuovi assistenti turistici formati e sabato hanno affrontato la prova conclusiva sul campo. A fare gli onori di casa, il presidente di “Pfa“ Carlo Pedrazzini: "Quando abbiamo avviato il progetto, non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa. Invece, il gruppo ha risposto con entusiasmo, restando presente per tutto il corso". Presente anche il sindaco Luca Moggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prova finale superata per i venti nuovi assistenti turistici

In questa notizia si parla di: Assistenti Turistici Prova Venti

Prova finale superata per i venti nuovi assistenti turistici; Il turismo ha venti nuovi assistenti; Ministero del Turismo, concorso per 20 posti personale amministrativo: come inviare le candidature.

Il turismo ha venti nuovi assistenti - Venti nuovi assistenti turistici, che saranno al servizio dei visitatori in occasione di eventi e tour guidati.