Proteste pro-migranti Los Angeles Trump invia 700 marines governatore dem California Newsom fa causa al tycoon e attacca | Un dittatore - VIDEO

Le proteste pro-migranti negli Stati Uniti si diffondono rapidamente, coinvolgendo città come Los Angeles e altre metropoli. In risposta, Trump ha deciso di inviare 700 Marines per sostenere le forze della Guardia Nazionale contro le sommosse. La tensione cresce mentre il governatore democratico della California, Newsom, ha presentato una causa contro l'ex presidente, accusandolo di atteggiamenti dittatoriali. Un quadro complesso che riflette le sfide politiche e sociali attuali nel Paese.

Le proteste sono dilagate, non solo a Los Angeles, ma anche in altre città. Così, Trump ha deciso di inviare 700 marines in funzione anti-sommossa per supportare le truppe della Guardia Nazionale Le proteste pro-migranti negli Usa si allargano, non solo Los Angeles dove sono stati mobilitati.

Usa, proteste pro-immigrati a Los Angeles. Proiettili di gomma contro manifestanti - Le strade di Los Angeles e San Francisco si sono trasformate in scenari di tensione, con proteste contro le politiche migratorie e interventi duri delle forze dell’ordine.

Torna la protesta contro i raid anti migranti a Los Angeles, cariche della polizia sui manifestanti. Musk rilancia un post di Trump e Vance contro le proteste #ANSA Partecipa alla discussione

#Tg2000 - #Usa, #proteste pro-immigrati a #LosAngeles. Proiettili di gomma contro #manifestanti #9giugno #Tv2000 #Trump #Migranti #Migrantes #Afghanistan #Myanmar #Ciad #GuineaEcuatorial #Eritrea #Haiti #Iran #Libia #Somalia #Sudan #Yemen #Do Partecipa alla discussione

