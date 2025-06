Proteste Los Angeles Trump | libereremo città dai nemici stranieri

Le tensioni a Los Angeles si intensificano mentre Donald Trump promette di liberare la città dalla presenza di nemici stranieri e di restaurarne la sicurezza. Le sue parole accendono il dibattito sulla lotta al caos e sulla protezione dei valori americani. Ma quali saranno le conseguenze di questa presa di posizione? Solo il tempo potrà dirlo.

Roma, 10 giu. (askanews) – "Questa anarchia non resisterà" sotto la mia amministrazione, non permetterò che gli agenti federali vengano attaccati, né che una città americana venga "invasa e conquistata da un nemico straniero" perché "questo è ciò che sono. Libereremo Los Angeles e la renderemo di nuovo libera, pulita e sicura". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un passaggio del suo discorso ai soldati della base militare di Fort Bragg, nella Carolina del Nord. Riferendosi alle proteste che da giorni si registrano nella maggiore città della California contro le sue politiche anti-immigrazione, Trump, scrive la Bbc, ha elogiato il "coraggio e la forza" delle truppe federali "di guardia" per proteggere edifici e personale.