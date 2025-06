Proteste LAngeles inviati 700 Marines

Le tensioni a Los Angeles si intensificano: 700 Marines sono stati inviati per supportare la Guardia Nazionale durante le proteste sull'immigrazione. Una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti, tra critiche e preoccupazioni. Il governatore Newsom ha definito la decisione "folle", sottolineando i rischi di escalation. E mi hanno detto che Trump...

7.00 L'amministrazione Trump ha ordinato a circa 700 Marines di recarsi a Los Angeles per supportare la Guardia Nazionale in seguito alle proteste sull' immigrazione. I Marines non parteciperanno alle attività delle forze dell' ordine, a meno che il presidente non invochi l'Insurrection Act. "Folle": così il governatore della California, Newsom, ha definito la decisione. E: mi hanno detto che Trump raddoppiato le truppe della Guardia, ma in strada solo 300 schierati. Presidio dei dimostranti al Federal Building. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it