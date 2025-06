Proteste a Los Angeles contro i raid anti-migranti i manifestanti assediano l’ufficio delle green card – Video

A Los Angeles, la tensione esplode ancora una volta con manifestanti che assediano l'ufficio delle Green Card, protestando contro le recenti operazioni di rastrellamento anti-migranti. Circa mille persone si sono radunate nel cuore della città , chiedendo giustizia e trasparenza. La protesta, simbolo di un dibattito acceso sulla gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti, evidenzia le forti emozioni e le numerose sfide ancora da affrontare.

Ancora proteste a Los Angeles contro le detenzioni effettuate dagli agenti federali dell’immigrazione (Ica). Un migliaio di manifestanti hanno assediato il Fedaral Building di Down town, cioè l’edificio in cui, tra le altre cose, si recano gli stranieri per le interviste necessarie per ottenere permessi di soggiorno ( green card ) o cittadinanza. A proteggere l’edificio, due corpi federali: la polizia di frontiera (Customs and Border Protection, Cbp) con agenti in divisa antisommossa blu scuro, e la Guardia Nazionale inviata da Donald Trump, soldati in mimetica color sabbia e scudi trasparenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it