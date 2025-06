Proteste a LA arrivano i Marines

La tensione a Los Angeles raggiunge un nuovo picco con l'arrivo di 700 Marines inviati da Trump per supportare la Guardia Nazionale nelle proteste sull'immigrazione. Un intervento che ha scatenato reazioni contrastanti, tra lodi e accuse di strumentalizzazione politica. Mentre il governatore Newsom li definisce eroi, criticando la loro presenza come un atto antiamericano, Trump si difende: "Se non li avessi inviati quella...". La situazione si fa sempre più complessa e incerta.

17.10 700 Marines sono arrivati a Los Angeles. Inviati da Trump per supportare la Guardia Nazionale nelle proteste sull'immigrazione. Non partecipano a attività delle forze dell'ordine, a meno che non si invochi l'Insurrection Act. I Marines sono "eroi", commenta il governatore californiano Newsom, e "non dovrebbero essere schierati per la folle fantasia di un presidente dittatoriale, è antiamericano". Ma Trump: "Se non li avessi inviati quella città , un tempo bella e grandiosa, sarebbe ora ridotta in cenere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it