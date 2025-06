Protesta di Ultima Generazione a Montecitorio contro il caro vita | Meloni lo aveva promesso

Una protesta improvvisa e colorata ha scosso questa mattina Montecitorio, dove attivisti di Ultima Generazione hanno manifestato contro il caro vita, chiedendo il taglio dell’IVA sui beni essenziali. Con forbici giganti in mano, simbolo di un “taglio” necessario, hanno scaricato decine di volantini per sensibilizzare l’opinione pubblica. Una dimostrazione forte e visibile che ricorda come le promesse si trasformano in azioni concrete: i cittadini attendono risposte rapide.

Ultima Generazione scende in campo con una protesta a sorpresa davanti a Montecitorio, portando decine di forbici colorate per gridare al governo di Giorgia Meloni: "Tagliate l'Iva sui beni di prima necessità!" La mobilitazione vuole sensibilizzare sull'aumento dei prezzi e chiedere azioni concrete per alleviare il peso sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane.

